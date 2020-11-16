AYRINTILAR GELİYOR...
Mardin'de 1 kilo 970 gram patlayıcı madde taşıyan terörist yakalandı
16.11.2020 - 19:09 | Son Güncelleme: 16.11.2020 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde metropollerde eylem hazırlığında olan PKK’lı terörist, patlamaya hazır 1 kilo 970 gramlık patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği ile yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mardin,Kızıltepe,terörist,saldırı,operasyon,
746906 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/746906.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER