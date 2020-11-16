MSB, “Hakkâri /Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” açıklamasında bulundu.
MSB: Hakkari'de bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu
16.11.2020 - 21:14 | Son Güncelleme: 16.11.2020 - 21:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB, “Hakkâri /Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur." açıklamasını yaptı.
MSB, “Hakkâri /Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,asker,şehit,
746925 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/746925.aspx
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