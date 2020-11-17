Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ziyareti öncesi Fransız gazetesi Le Figaro’ya açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Libya ile Doğu Akdeniz’deki politikalarına ve Karabağ’da Azerbaycan’ı desteklemesine ilişkin konuşan Pompeo, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye’nin son zamanlarda attığı adımların son derece saldırgan olduğu konusunda mutabık kaldık” dedi.

"Erdoğan'a karşı birlikte hareket etmeliyiz"

Pompeo, ABD ve AB’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, "Avrupa ve ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu tür eylemlerin halkının çıkarına olmadığı konusunda ikna etmek için birlikte çalışmalı" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin askeri kabiliyeti endişe verici

Türkiye'nin askeri gücüne de değinen ABD'li bakan, "Türkiye’nin giderek artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.