Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Güven görevden alındı. Güven'in yerine Sabahattin Aydın atandı.
Sağlık Bakan Yardımcısı görevden alındı
18.11.2020 - 02:36 | Son Güncelleme: 18.11.2020 - 02:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler : Muhammet Güven,sabahattin aydın,
747174 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/747174.aspx
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