Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ACI Europe tarafından yapılan açıklamaya göre Sabiha Gökçen Havalimanı, 25-40 milyon yolcuya sahip havalimanları kategorisinde Yüksek Övgüye Değer Havalimanı olarak seçilirken, Mayıs ayından bu yana terminal binası içinde alınan Covid-19 önlemleri, yolculara sunulan dijital çözümler ve kapalı kalınan Nisan ve Mayıs aylarında havalimanı genelinde yapılan bakım ve onarım faaliyetleri, söz konusu ödüle gerekçe olarak gösterildi. Sabiha Gökçen Havalimanı daha önce 2018 yılında da yine ACI Europe tarafından Yüksek Övgüye Değer Havalimanı olarak seçilmişti.