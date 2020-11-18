Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 16 Kasım tarihinde sosyal medyadan “2014 yılından bu yana Kırklareli Halkına birlikte hizmet ediyoruz” dediği şoförü Şadan Tokuç’un koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Başkan Kesimoğlu, bugün yoğun bakımda hastalığa karşı mücadele eden Tokuç’u kaybettiklerini bildirdi.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan duyuru yapan Başkan Kesimoğlu şu ifadeleri kullandı: “Dünya iyisi bir insanı, canımız Şadan’ımızı bu lanet olası hastalığa kurban verdik. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Güle güle kardeşim. Güle güle Şadan Tokuç. Bizler senden razıyız, Allah da senden razı olsun.”