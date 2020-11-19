Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, yaptığı açıklamada, “Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam etmektedir. Herkesten hayır dualarını eksik etmemesini istirham ediyorum. Yoğun tempo içinde irtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin” dedi.