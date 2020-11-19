Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"İstanbul’un geçtiğimiz 500 günde nasıl yönetildiğinin, daha doğrusu nasıl yönetilemediğinin kısa bir hatırlatmasını yapmak istiyorum" diyerek sözlerine başlayan M. Tevfik Göksu, "İstanbul’un ilk 500 günü maalesef 'iletişim illüzyonları' ile geçmiştir. Kalıcı hizmetler yapmak yerine, '-mış' gibi yapılmıştır. Çok büyük vaatlerle göreve gelen Sayın Başkan'ın 500 günde tüm enerjisini iletişim illüzyonlarına ayırdığı görülmüştür. Belediyenin kurumsal iletişim birimleri öyle bir noktaya gelmiştir ki, artık yalanları kurumsallaştırmaya başlamışlardır" diye konuştu.

NAMUS SÖZÜNÜZÜ TUTMAYIP İŞTEN ÇIKARDINIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun, İBB'de kimseyi işten çıkarmayacağına söz verip binlerce kişiyi işinden ettiğini hatırlatan Göksu, "İlk 500 günde bolca şov ve illüzyon yapmanın yanında çokça beceriksizlik, samimiyetsizlik ve partizanlık örnekleri de sergilediniz. Genel Başkanınız ve Sayın Başkan siz; defalarca, 'Kimseyi işten atmayacağımıza namus sözü veriyoruz' demiştiniz. Buna rağmen binlerce kişiyi işten attınız. Bunun yorumunu da ekmeğinden ettiğiniz kardeşlerimize ve aziz İstanbullulara bırakıyorum" dedi.

NEREDE BU 7 BİN 500 NOKTADA İNTERNET HİZMETİ?

İBB'nin, "İstanbul’un her tarafına 7 bin 500 noktada internet hizmeti veriyoruz” ilanlarının yalan olduğunu belirten Başkan Göksu, "Bu ilanları hepimiz gördük değil mi? Bu reklamlar şu an hala bazı yerlerde duruyordur. Peki gerçek nedir? Gerçek, 2021 Senesi Performans Programı Kitabı'nda. Bu kitabın 40. sayfasında 'Ücretsiz internet hizmeti verilen nokta sayısı' diye bir performans göstergesi var. Orada ne yazıyor biliyor musunuz? 2020 senesinde internet hizmeti verilen nokta sayısı 3 bin 800. 2021 hedefi ise 3 bin 900 nokta. Peki bu 7 bin 500 nedir? Galiba yalanda doz aşımı bu olsa gerekir veya aşırı dozda yalan da diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU YEDİĞİ LÜKS YEMEKLERİ İSTANBULLALARA ÖDETTİ

İmamoğlu'nun, yediği lüks yemeklerin faturalarını İstanbullulara ödettiğini aktaran Göksu, "Aslında her şey bundan 500 gün önce Başkanlık makamının mutfağında kurgulanan antrikot ve musakka senaryosuyla başladı. Kameralar önünde; 'Ben de personelle birlikte musakka yiyeceğim' diye konuşan sayın Başkan, kameraların olmadığı yerlerde yediği lüks yemeklerin faturalarını maalesef İstanbullulara ödetti. Kameralar önünde 'İsrafı sona erdireceğim' diyen Sayın Başkan, kameraların olmadığı lüks restoranlarda israfta sınır tanımayarak büşon paralarını bile İstanbullulara ödetti. Hatta o da yetmedi, kişi başına 6 bin 395 TL yemek parası ödetti" şeklinde konuştu.

HEPSİ ŞOV!

İmamoğlu'nun Yenikapı, Fazilet Durağı ve 'Temel Atmama' törenlerini de kötü birer 'şov' olarak nitelendiren Tevfik Göksu şu ifadelere yer verdi:

"Yenikapı’da şov yapmaya çalıştınız ama elinize yüzünüze bulaştırdınız. Fazilet Durağı yalanında ise İstanbullulara iftira attınız ve böylece Fazilet kavramının, sizin için sadece uğramadığınız bir durak isminden ibaret olduğunu hepimiz anlamış olduk. Temel atmama töreniyle acziyetinizi ortaya koyup kendinizi birkaç yandaş ve yapraklara alkışlatmak zorunda kaldınız."

İMAMOĞLU'NUN METRO VAATLERİ 2150'YE KALDI

Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi verdiği metro vaatlerinin, bugünkü yapılan çalışmalarda ancak 2150 yılında gerçekleşebileceğini söyledi.

2018 yılında raylı sistemlere ayrılan bütçenin, 2021 yılında düşürülmesine dikkat çeken Göksu, "İBB Başkanı ve ekibi göreve geldiği günden bu yana defalarca metro şantiyelerinde fotoğraf verdi. Tamamı AK Parti döneminde planlanmış, projelendirilmiş, ihalesi yapılmış ve inşaatı devam eden metro yatırımları üzerinden reklam yaptı. Bir çoğunu da algı operasyonuyla kendi döneminde yapılmış gibi göstermeye çalıştı. 2018 senesinde İBB bütçesinin % 17,5’u yani 3.400.000.000 TL’si raylı sistemler yatırımına ayrılmışken, 2021 senesinde bu oran % 9’a düşmüştür. Yani 2.687.242.000 TL’ye düşürülmüştür. Performans hedeflerinde 2021 senesinde tamamlanacak metro hatları uzunluğu da 2.9 km’dir. Yılda 2.9 km metro inşaatı yaparak, seçimden önce vermiş olduğu vaadin gerçekleşmesi 2150 senesini bulacaktır. İBB Başkanının metro vaatleri 2150’ye kaldı" ifadelerini kullandı.

OTOPARK VAATLERİ İÇİN İMAMOĞLU'NA 20 YIL GEREKİYOR

İmamoğlu'na '5 yılda 100 bin araçlık otopark' sözünü hatırlattı. Göksu, "2019 senesinde İBB’nin hedefi yıllık 4 bin 456 araçlık otopark yapmaktı. 2020 senesinde bu 2 bin 500’e çekildi. 2021 senesi için de yine 2 bin 500 araçlık bir hedef konulmuş. Oysa İmamoğlu, seçim sürecinde yıllık 20 bin, 5 yılda ise 100 bin araçlık otopark yapacağının sözünü vermişti. Peki böyle giderse, başkan bu performansla verdiği sözü kaç senede yerine getirebilir? 20 senede" ifadelerini kullandı.

15 YAŞAM VADİSİ VAADİ NE OLDU?

Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ekibiyle birlikte hazırladığı 2021 bütçesinde yeşil alana yer verilmediğine dikkat çekti. "Bu bütçede yeşil yok" diyen Göksu, İmamoğlu'nun İstanbullulara '15 adet Yaşam Vadisi' sözünü de hatırlattı.

Göksu, "Geçen 500 gün içerisinde yeşil alanlarla ilgili sadece laf ürettiniz. 15 adet Yaşam Vadisi vaat etmiştiniz. Oysa performans programında buna dair bir şey göremedik. Ancak sadece bizim dönemimizde yapılmış olan ve milletimizin hizmetine sunulan iki adet Kent Ormanını kendiniz yapmış gibi takdim ettiniz. Bunun dışında herhangi bir yeşil alan projesi yapmadınız ama hazıra orman dayanmaz. İki adet ormanı açtıktan sonra yapacak başka bir şey bulamayınca adeta İstanbul’un sembolü olmuş dikey bahçeleri söktünüz" ifadelerine yer verdi.

İBB BÜTÇESİNDE LÜKSE HARCAMA VAR FAKİRE YOK

Göksu, “Bizim dönemimizde Sosyal Yardım Ödeneği'nin bütçeye oranı %3 idi. İBB Başkanı mayıs ayında Sosyal Yardım Ödeneği bütçesini % 3'ten % 15'çıkartmak istediğine dair bir teklif sundu. Biz de kabul ettik. Kendisin de bize teşekkür etti. Bütçede % 2’ye düşürdüğü sosyal yardımı, yönetmelikten tamamen çıkarıyor. İstanbul’daki garip gurebanın hakkını sizin keyfi uygulamalarınıza terk etmeyeceğiz. Bu yönetmeliği değiştirmenize müsaade etmeyeceğiz. Bu bütçede gelecek perspektifi yok, çünkü yeni yatırımlar yok" dedi.

ŞEHRİ KÜÇÜLTEN BİR BÜTÇE

İBB'nin 2021 bütçesinde rekor borçlanma olduğunu söyleyen M. Tevfik Göksu şu ifadeleri kullandı:

"Dokuzuncu ay itibariyle 2020 senesi bütçe gerçekleşme oranlarına bakacak olursak; 2020 gelir bütçesinin gerçekleşme miktarının yaklaşık olarak 15-16 milyar civarında olacağı açıkça görülmektedir. Buna göre 2021 gelir bütçesi de azami 19-19,5 milyar civarında olabilecektir. Bu demektir ki ilave net borçlanma 3,4 milyar TL değil yaklaşık 10 milyar olacaktır. Yani bu bütçenin gerçek olabilmesi için yaklaşık 10 milyar TL daha ilave borç bulmanız gerekecektir. Bunun en büyük göstergesi de borçlanma rakamlarıdır. Göreve geldiğiniz günden bugüne kadar toplam 14.1 milyar TL borçlandınız. 2021 için ise borçlanma ihtiyacı yaklaşık 10 milyar TL’dir. Yani iki senede 24.1 milyar TL borçlanıyorsunuz. Üstelik hiçbir yatırım yapmadan... Bu bütçe sizin yönetim anlayışınızı yansıtması bakımından çok güzel bir vesikadır. Bu bütçe bir sonraki dönem burada olamayacağını bilen bir belediye başkanı bütçesidir. Bu bütçe, şehri küçülten bir bütçedir. Zira bu bütçe yatırım değil, harcama bütçesidir. Bu bütçe diyor ki; CHP yönetimi sayesinde, 2020 İstanbul için tam anlamıyla kayıp bir sene oldu. 2021 de öyle olacak. 2023 ise tekrar İstanbul’un 94 öncesiyle buluşma zamanıdır. Siyasi hesaplarınız uğruna İstanbul’a yazık ediyorsunuz."

Göksu, İmamoğlu'na 16 milyon İstanbullu adına şu soruları sordu:

•​İstanbul’un yatırım bütçesini niye kısıyorsunuz?

•​İstanbul’a neden yatırım yapmıyorsunuz?

•​Yatırımı bu kadar kısarak istihdamı nasıl artıracaksınız?

•​Mal ve hizmet alımı bütçesini iki yılda yüzde 70 artırmayı nasıl ​becerdiniz?

•​İşçi giderlerini neden azalttınız?

•​Ne kadar işçi çıkarmayı planlıyorsunuz?

•​Temsil ve ağırlama giderlerini neden yüzde 104 artırdınız?

•​Herhangi bir büyük projeniz var mı? Varsa o projeye bu bütçede ne kadar ​para ayırdınız?

•​Seçimden önce verdiğiniz sözleri neden yerine getirmiyorsunuz?

•​Yoksa sözünde durmak tabiri sizin için bir anlam ifade etmiyor mu?