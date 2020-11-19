Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişiliği'nin (IGADF) hazırladığı rapor, üst düzey komandoların acemi askerlerin "kan görmeye" alışması için savunmasız tutsakları öldürmeye zorladığına dair "inandırıcı deliller" olduğunu da işaret etti.

2005 ile 2016 yılları arasında Afganistan'da özel kuvvetler personelinin yaptıklarına ilişkin soruşturmanın bulgularını detaylandıran Avustralyalı General Angus John Campbell, 23 ayrı olayda 25 Avustralyalı Özel Kuvvetler personelinin 39 'yasa dışı cinayet işlediğinin' ortaya çıktığını söyledi.

Raporda yer verilen cinayetlerin hiçbirinin "savaşın harareti içinde" tanımlanmadığını ve cinayetlerin bilinçli şekilde işlendiğine dikkati çeken Campbell, "Raporda faillerin olayları kafası karışmış veya istemeyerek yaptıklarına dair hiçbir bulgu yok" ifadesini kullandı.

Raporun yayınlanmasının ardından Avustralya yönetimi 19 muvazzaf ve eski askerin, 39 Afgan yerlisini öldürdüğü iddiasıyla cezai kovuşturmaya sevk edileceğini söyledi.

Avustralya Başbakanı Morrison Afgan halkından özür diledi

Mağdurların ailelerine tazminat ödenmesini öneren rapor, Avustralya Başbakanı Morrison'ın Afganistan Devlet Başkanı Ashraf Ghani ile görüşmesinden sonra geldi.

Ghani’nin ofisi Twitter’da "Avustralya Başbakanı, Afganistan’daki bazı Avustralyalı askerlerin görevi kötüye kullanmasından dolayı en derin üzüntüsünü dile getirdi" diye yazdı.

Avustralya Savunma Kuvvetlerindeki (ADF) 25 personelinin ya suçları işlediğine ya da en azından ciddi suçlara karıştığına dair "inandırıcı bilgiler" olduğunu vurgulayan General Campbell da, "Afganistan halkından, Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) adına, Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için içtenlikle ve kayıtsız şartsız özür dilerim" dedi.