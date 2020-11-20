Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de üretimin ve istihdamın aksamadan yürümesini temin etmeye çalışıyoruz." dedi.

"Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi yapıyor, bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Şartları en doğru şekilde değerlendirerek bu süreci fırsata dönüştürme konusunda kararlıyız.

Salgının 2. dalgasının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde de nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz.

Erdoğan, "Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemizi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmak zorundayız. Aksi halde bedel ödemek zorunda kalırız. Reformlar ile ülkemiz bu kronik sancıdan kurtulacak. Hedeflerimize ulaşmak için somut destek taleplerimiz var"

"Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız." diyen Erdoğan, "Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Hem ekonomi politikalarımızı tahkim edecek hem demokrasimizin ve özgürlüklerimizin çıtasını yükseltecek hem milletimizin günlük hayatında rahatlamaya yol açacak hazırlıklar içindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

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