Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arınç sosyal medya hesabında ABD'nin yeni Başkanı Jeo Biden'ı övdü. Bülent Arınç "ABD’de yapılan seçimler sonucunda Başkan seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i tebrik ederim. Türkiye ile ABD uzun yıllara dayanan bir stratejik ortak ve müttefiklik ilişkisine sahiptir. Bu ilişkinin temelinde karşılıklı anlayış ve işbirliği yatmaktadır. Sayın Seçilmiş Başkan’ın yakın geçmişte Türkiye’nin iç politikasına yönelik bazı sözleri Türk kamuoyunda çok haklı tepkilere yol açmıştı. Biz, bu sözlerin seçim kampanyası esnasında iç politika merkezli bir propaganda kapsamında sarf edildiğine ve Sayın Biden’ın ülkemiz ile ilgili düşüncelerini olmadığına inanmak isteriz. Bizim için Joe Biden, yıllar önce senatör olarak Bosna savaşında soykırıma uğrayan Müslüman Boşnakların haklarını en yüksek perdeden savunan insandır. Sayın Seçilmiş Başkan’ın yeni başkanlık döneminin dost ve müttefik iki ülke arasında yeni bir sayfa açarak karşılıklı güven ve diyaloga dayalı hayırlı gelişmelere katkıda bulunmasını temenni ederim" ifadelerini kulladı.

Arınç: Kavala’nın tutukluluğuna hayret ediyorum, Demirtaş tahliye olabilir Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın istifasına dair açıklamalarda bulundu.

Arınç'ın skandal sözlerine Danıştay üyesinden çok sert tepki Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın dün gece yaptığı açıklamaları büyük yankı uyandırdı.