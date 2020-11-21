Altınyayla ilçe merkezinde yaşanan olayda vatandaşlar, kazın acı içerisinde çırpındığını fark etti. Kazın yardımına koşan Ahmet Dabak ve Mücahit Karasubaşı isimli vatandaşlar, kazın gagasını içecek kutusuna sıkıştırdığını fark etti. Hayvan sever iki arkadaş, kazı gagasını sıkıştırdığı içecek kutusundan kurtardı. Özgürlüğüne kavuşan kaz hızla koşarak uzaklaştı. Vatandaşlar ilginç durumuysa cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.
Gagasına öyle bir şey sıkıştı ki, yardımına vatandaşlar koştu
21.11.2020 - 11:14 | Son Güncelleme: 21.11.2020 - 11:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Altınyayla ilçesinde gagasını içecek kutusuna sıkıştıran ve acı içerisinde çırpınan kazın yardımına hayvan sever vatandaşlar koştu.
Altınyayla ilçe merkezinde yaşanan olayda vatandaşlar, kazın acı içerisinde çırpındığını fark etti. Kazın yardımına koşan Ahmet Dabak ve Mücahit Karasubaşı isimli vatandaşlar, kazın gagasını içecek kutusuna sıkıştırdığını fark etti. Hayvan sever iki arkadaş, kazı gagasını sıkıştırdığı içecek kutusundan kurtardı. Özgürlüğüne kavuşan kaz hızla koşarak uzaklaştı. Vatandaşlar ilginç durumuysa cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : gaga,
747966 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/747966.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER