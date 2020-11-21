Sağlık Bakanı Koca:"Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın."
Bakan Koca'dan 'dışarı çıkmayın' çağrısı
21.11.2020 - 15:21 | Son Güncelleme: 21.11.2020 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca:"Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın."
Etiketler : Sağlık Bakanı Koca,
748010 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/748010.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER