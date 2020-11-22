Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Onlar bizim can dostumuz. Vatan nöbetinde daima bizimle birlikteler. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait birlik ve personelin güvenliği için görev yapmaya hazırlanan bu sevimli kahramanımız, eğitimlerini aksatmadan yerine getiriyor" ifadeleri kullanıldı.