Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler gereği restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi yeme içme yerlerine kısıtlamalar getirilmişti.

10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti vermelerine izin verilmesi üzerine AVM'lerdeki restoranlardan masalar kaldırılmıştı.

YERDE OTURARAK YEDİLER

Kısıtlama kararına rağmen Bayrampaşa’daki bir alışveriş merkezinde bazı vatandaşlar paket servis şeklinde restorandan aldıkları yiyecekleri yerde oturarak yedi. Vatandaşların o halleri cep telefonu kameralarıyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

GÜVENLİK ŞERİTLERİYLE KAPATILDI

Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki alması üzerine AVM yönetimi harekete geçti. Restoranların oturma alanları güvenlik şeritleriyle kapatıldı.

AVM içerisinde gezen polis ekipleri, restoran işletmecilerine uyarılarda bulundu.

AVM güvenliği de gün boyu restoran katında devriye gezdi.

Öte yandan Bayrampaşa’daki AVM dışında Esenyurt’taki bazı AVM’lerde de benzer önlemler alındığı görüldü.