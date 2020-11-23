Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesinde emlakçılık yapan Murat Karabulut, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Karabulut, tedavi altına alındığı Tarsus Devlet Hastanesinde 13 Kasım'da hayatını kaybetti. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Fadime Karabulut da birkaç gün sonra Covid-19 semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Testleri pozitif çıkan anne Karabulut da hayatını kaybetti.
Covid-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Karabulut ailesinden bugün bir üzücü haber daha geldi. Covid testleri pozitif çıkarak Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan abla Selda Karabulut'ta hayatını kaybetti.
Mersin'de aynı aileden 3 kişi Covid-19'a yenik düştü
23.11.2020 - 22:50 | Son Güncelleme: 23.11.2020 - 22:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Tarsus ilçesinde aynı aileden 3 kişi, birkaç gün arayla Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesinde emlakçılık yapan Murat Karabulut, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Karabulut, tedavi altına alındığı Tarsus Devlet Hastanesinde 13 Kasım'da hayatını kaybetti. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Fadime Karabulut da birkaç gün sonra Covid-19 semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Testleri pozitif çıkan anne Karabulut da hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mersin,aile,koronavirüs,
748491 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/748491.aspx
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