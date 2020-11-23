Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Manisa, Kayseri, Sakarya, Samsun, Antalya, Diyarbakır sağlık müdürlerimizle yaptığımız video konferans toplantılarında, salgınla mücadelede bulunduğumuz noktayı, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ele aldık. Desteğinizin önemi artmış durumda” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca 10 ilin sağlık müdürü ile görüştü
23.11.2020 - 23:20 | Son Güncelleme: 23.11.2020 - 23:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
748497 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/748497.aspx
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