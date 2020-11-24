Edinilen bilgiye göre, Çördük Mahallesi'nde bulunan Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıdan, Belediye Başkanı ve ailesi yara almadan kurtuldu.
Isparta'da belediye başkanının evine silahlı saldırı
24.11.2020 - 07:30 | Son Güncelleme: 24.11.2020 - 07:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Etiketler : ısparta,silahlı saldırı,
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