Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binanın yakınında bulunan bazı işletmelerin çalışanları yetkililerin yurt binasına sahip çıkmasını istedi. Özellikle akşam saatlerinde bina içerisinde ateş yakıldığını, çıkan seslerden sürekli olarak tedirginlik yaşadıklarını söyleyen çevre sakinleri, "Binanın neredeyse tüm camları kırıldı. Sürekli cam kırılma sesi duymaktan bıktık. İçeride bazı gençler ateş yakıyor. Binayı yakında yakacaklar. Ayrıca sürekli gürültü geliyor. Binanın yakınında bir okul var. Muğla'ya hiç yakışmayan bir görüntü. Yurt, madde bağımlılarının uğrak yeri oldu. Eski yurt binası ile ilgili yetkililerin bir an önce bir tasarrufta bulunmasını istiyoruz" diye konuştular.