Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaya yayılan koronavirüs salgını ülkemizde de son 2-3 aya göre etkisini yeniden arttırdı. Salgınla mücadelede ek tedbirlerin alındığı ülkemizde toplamda 12 bin 511 kişi hayatını kaybetti. Bugün Adana'da ise salgın nedeniyle birçok vatandaş virüs şüphesiyle hastanelere koştu.

Kentteki devlet hastanelerinde çok sayıda vatandaş koronavirüs şüphesiyle test yaptırmak için başvuru yaptı. Sosyal mesafeye uyarak sıra bekleyen vatandaşların test için metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü.