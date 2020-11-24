Dünyaya yayılan koronavirüs salgını ülkemizde de son 2-3 aya göre etkisini yeniden arttırdı. Salgınla mücadelede ek tedbirlerin alındığı ülkemizde toplamda 12 bin 511 kişi hayatını kaybetti. Bugün Adana'da ise salgın nedeniyle birçok vatandaş virüs şüphesiyle hastanelere koştu.
Kentteki devlet hastanelerinde çok sayıda vatandaş koronavirüs şüphesiyle test yaptırmak için başvuru yaptı. Sosyal mesafeye uyarak sıra bekleyen vatandaşların test için metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü.
Adana’da koronavirüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu
24.11.2020 - 13:46 | Son Güncelleme: 24.11.2020 - 13:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tüm Türkiye’de yeniden artan koronavirüs vakaları sonrası Adana'da korona virüs testi yaptırmak isteyenler devlet hastanelerinin önünde sıraya girdi.
Dünyaya yayılan koronavirüs salgını ülkemizde de son 2-3 aya göre etkisini yeniden arttırdı. Salgınla mücadelede ek tedbirlerin alındığı ülkemizde toplamda 12 bin 511 kişi hayatını kaybetti. Bugün Adana'da ise salgın nedeniyle birçok vatandaş virüs şüphesiyle hastanelere koştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye,
748640 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/748640.aspx
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