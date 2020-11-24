Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen ve daha önce yargılaması tamamlanan 6 kişi, kararın usul hatası gerekçesiyle üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ve 7 yıl hapisle cezalandırılan Tuncer Ustael ve 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılan diğer aile üyeleri hakkındaki yerel mahkeme kararı, aynı avukat tarafından savunuldukları için yargılamada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince bozuldu.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Tuncer Ustael, Emine Ustael, Ayşe, Hava ve İsa Palu hazır bulundu.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin bozma ilamının okunmasıyla başlayan duruşmada söz alan avukat Alper Bayrak, sanık İsa Palu'nun müdafiliğine devam edeceğini, diğer sanıkların müdafiliğinden çekildiğini söyledi.

Görevini yaparken herhangi bir şekilde sanıklar arasında ayrım yapmadığını belirten Bayrak, şöyle devam etti:

"Ancak üst mahkeme menfaat uyuşmazlığı olduğunu belirterek kararı bozmuştur. Bu durumda yargılamanın önceki aşamalarının tekrarlanması gerekir. Zira menfaat çatışmasının kabulü halinde her sanık yönünden ayrı ayrı durumun değerlendirilmesi ve tanıkların sorguya çekilmesi gerekir. Bu nedenle biz yargılamanın tekrarlanmasını ve tanıkların tekrar dinlenmesini talep ediyoruz."

Bayrak, müvekkili İsa Palu'nun tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edilmesini istedi.

Sanık Tuncer Ustael ise Meryem Tahnal veya bir başkasını öldürmediğini ileri sürerek, Meryem Tahnal'ın kim tarafından öldürüldüğünü daha önce açıkladığını söyledi.

Tahnal ve Şipşak ailesi ile Hikmet Şahin'in bu olayın faili olduğunu iddia eden Ustael, "Ancak cesedin nerede olduğunu bilemem. Kendilerini sahilde gördüm. Gördüğümde Meryem Tahnal ölmüştü. Hava Palu da oradaydı. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da barodan avukat isteyerek, tahliyelerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık İsa Palu vekilinin tanıkların tekrar dinlenmesi ve daha önce yapılan usulü işlemlerin tekrar yapılması yönündeki talebinin reddini isterken, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını istedi.

Mahkemeye heyeti, sanıklar Hava Palu, Ayşe Palu, Fatih Palu'ya ayrı ayrı avukat tayini konusunda işlem yapılmasına ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı.

Bir televizyon kanalındaki programa katılan Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü öne sürdüğü yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar Sahili'nde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.

Derince 60 Evler Mahallesi Harikalar Sahili'nde daha önce belirlenen iki yerde yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Öte yandan, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kayıp kadının ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi Hava, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu gözaltına alınmış, şüphelilerden baba Harun Palu serbest bırakılırken diğer zanlılar tutuklanmıştı.