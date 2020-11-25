Bakan Dönmez :"6 Kasım’da 151.372 MWh ile tarihimizin en yüksek günlük rüzgâr üretim rekorunu kırdık"
Bakan Dönmez :"6 Kasım’da 151.372 MWh ile tarihimizin en yüksek günlük rüzgâr üretim rekorunu kırdık"
25.11.2020 - 15:10 | Son Güncelleme: 25.11.2020 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Dönmez :"6 Kasım’da 151.372 MWh ile tarihimizin en yüksek günlük rüzgâr üretim rekorunu kırdık"
Etiketler : Bakan Dönmez,
748893 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/748893.aspx
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