Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, benzer sözlerini tekrarladı. Kılıçdaroğlu "Öğretmenler bize ahlakı, sevgiyi, saygıyı öğretirler. Öğretmenler büyük bir camiadır. Ben çıkıp 24 Kasım Öğretmen Günü'nde 3600 ek gösterge verilmelidir, neden sözünüzü tutmuyorsunuz diye soruyor muyum? Soruyorum. Eğer bir öğretmen kendi camiasının aksine 'ben 3600 ek göstergeyi istemiyorum, ben gideceğim AK Parti'ye oy vereceğim' diyorsa o camianın adamı değildir o öğretmen. Bütün camianın, bütün öğretmenlerin istediği 3600 ek göstergeyi 'ben istemiyorum, ben gideceğim AK Parti'ye oy vereceğim' diyorsa o öretmen o camianın insanı değildir" dedi.

Memur-Sen Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerle ilgili açıklamasını yargıya taşıyor

Öte yandan Memur-Sen, öğretmenlere hareket eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için harekete geçti. Genel Başkan Ali Yalçın "Kılıçdaroğlu’nun öğretmenlerin iradesine saygı duymayan ifadeleri vicdanları yaralamış, tüm öğretmenleri üzmüştür. Öğretmenleri ayrıştıran, kutuplaştırıcı hakareti yargıya taşıyoruz" dedi.