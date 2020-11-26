İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
PKK'da çözülme sürüyor! 5 terörist daha teslim oldu
26.11.2020 - 09:00 | Son Güncelleme: 26.11.2020 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Etiketler : PKK,
749036 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/749036.aspx
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