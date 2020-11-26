Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde Barış Pınarı bölgesindeki insani yardımları organize eden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Telabyad ve Resulayn’da Mahalli Meclislerin de desteğiyle tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisinden oluşan insani yardım malzemelerini ulaştırıyor.
Gelirleri olmayan, çalışanı bulunmayan ailelerin bulunduğu mahalle ve köylerde insani yardım dağıtımları organize eden AFAD, ailelere nüfus sayısına göre belirlenen miktarda en az bir ay yetecek kadar erzak sağlıyor.
Barış Pınarı'nda insani yardımlar sürüyor
26.11.2020 - 14:09 | Son Güncelleme: 26.11.2020 - 14:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekatı ile hayatın normale döndürüldüğü Resulayn’da insanların hayatına dokunan AFAD, muhtaç ailelere insani yardımlar ulaştırmaya devam ediyor.
Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde Barış Pınarı bölgesindeki insani yardımları organize eden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Telabyad ve Resulayn’da Mahalli Meclislerin de desteğiyle tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisinden oluşan insani yardım malzemelerini ulaştırıyor.
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı,
749127 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/749127.aspx
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