Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmenlere ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda dün, Tatvan'da 36 düzensiz göçmen yakalandı. Açıklamada, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.