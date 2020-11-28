Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmenlere ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda dün, Tatvan'da 36 düzensiz göçmen yakalandı. Açıklamada, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
Bitlis'te 36 düzensiz göçmen yakalandı
28.11.2020 - 03:41 | Son Güncelleme: 28.11.2020 - 03:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Etiketler : bitlis,bitlis göçmen,
749493 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/749493.aspx
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