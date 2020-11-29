Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele ederken diğer yandan Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere millî çıkarlarını yakından ilgilendiren konularda gelecek yıl da "girişimci ve insani dış politika" anlayışıyla sahada ve masada varlık göstermeye devam edecek.

Dışişleri Bakanlığının merkez ve yurt dışı teşkilatlarında izlediği girişimci ve insani dış politika doğrultusunda çeşitli alanlarda ve coğrafyalarda üstlendiği görev ve sorumlulukları için 5 milyar 786 milyon 984 bin lira, buna ilaveten 698 milyon lirası Ulusal Ajans ve Avrupa Birliği (AB) programlarına katılım olmak üzere AB Başkanlığı için toplam 787 milyon lira, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) için de 42 milyon lira bütçe belirlendi.

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2021 bütçesi üzerindeki görüşmeler çerçevesinde salı günü Bakanlığın 2020 yılı çalışmalarını ve 2021 hedeflerini kamuoyuna açıkladı. Bütçe görüşmeleri vesilesiyle Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan "2021 Yılına Girerken Girişimci ve İnsani Dış Politikamız" başlıklı kitapçıkta Türkiye'nin dış politika hedeflerine, uygulamalarına ve güncel konulara ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre "Türkiye'nin millî çıkarlarını yakından ilgilendiren konularda sahada ve masada güçlü varlık gösteren" Bakanlık, "girişimci ve insani dış politika" anlayışıyla gereken her konuda inisiyatif üstünlüğünü elde tutma ve gelişmeleri ülkenin lehine yönlendirme çabalarını 2021'de de sürdürecek.

OCU BUCU POLİTİKA YOK

Türk dış politikasına ilişkin olarak Çavuşoğlu "Ocu bucu dış politika da izlemiyoruz. Milletimizin çıkarı neyi gerektiriyorsa o yönde dış politika izliyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikasına dair eleştirilere ise "Diplomasiye biz her zaman fırsat veriyoruz. Önce diplomasiye, eğer işlemiyorsa da sahadaki adımlarımızla da gerekeni yapıyoruz" karşılığını verdi.

2023'te 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacak Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasının, ülkenin ulusal güvenliğini ve çıkarlarını teminat altında tutmaya devam etmesi ve insanlığın ortak hedeflerine katkı sunması amaçlanıyor.

HEDEF 275 TEMSİLCİLİK

Dışişleri Bakanlığı, hâlihazırda 248 olan dış temsilcilik sayısını 275'e çıkarmayı hedefliyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik hizmetler hız kesmeyecek.

Türkiye, NATO harekât ve misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk sekiz ülke arasında yer alıyor.

Covid-19 salgını sürecinde ihtiyaç fazlası ürünlerle 156 ülkenin bağış ve satın alma gibi talepleri karşılandı.

FETÖ İLE ETKİN MÜCADELE

Kırk ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kursunun faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı, bu ülkelerin 20’sinde okullar Türkiye Maarif Vakfına devredildi.

'YENİDEN ASYA' AÇILIMI

Türkiye, ayrıca Asya ile eşitlik, karşılıklı saygı, ilkeler, ortak değerler ve uyum üzerinden mevcut bağları kuvvetlendirerek yeni bir enerji yakalamak hedefiyle “Yeniden Asya” açılımını da geçen yıl başlattı. Bu çerçevede Asya ülkeleriyle siyasi temas ve istişarelerin arttırılması, her alanda iş birliği fırsatlarının ele alınması, Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasındaki birleştirici konumunun pekiştirilmesi hedefleniyor.