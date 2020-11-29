Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
29.11.2020 - 10:05 | Son Güncelleme: 29.11.2020 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Kaynak: AA
Etiketler : sokağa çıkma kısıtlaması,
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