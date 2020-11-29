Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Filistinli kardeşlerimizi yürekten destekliyoruz. Bu dava, bizim davamız. Haklı davalarında Filistin halkının her daim yanında olacağız." ifadesini kullandı.

"Adaletsizliğin, giderilmesi yönündeki çabalarımız devam edecek"

Konuya ilişkin, Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajda da "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde, Filistin'in haklı davasına bağlılığımızı en güçlü şekilde teyit ediyoruz. Kardeş Filistin halkının maruz kaldığı tarihi adaletsizliğin, iki devletli çözüm temelinde kalıcı şekilde giderilmesi yönündeki çabalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulunuldu.