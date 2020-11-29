Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Katıldığı bir televizyon programında ‘Türk ordusu satılmış’ diyen 27. dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nın 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

CHP'li vekilin küstah açıklamalarına sert tepki! Soruşturma başlatıldı AK Parti Sözcüsü Çelik, Bakan Akar ve Fahrettin Altun CHP'li vekilin Türk ordusu hakkındaki ifadesine sert tepki gösterdi. Çelik, "CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı şiddetle kınıyoruz. 'Türk Ordusu satılmış' diyen Başarır, şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

RTÜK'ten CHP'li Başarır'ın Türk ordusuna yönelik sözler sarf ettiği yayınla ilgili inceleme Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca, CHP Mersin Milletvekili Başarır'ın konuk olduğu ve Türk ordusuna yönelik ifadelerin yer aldığı televizyon yayını hakkında inceleme başlatıldı.