Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tecavüzcünün partiden ihracı için girişim başlattıklarını duyurdu.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş “CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi U.K'nin karıştığı cinsel saldırı olayına sessiz kalamam. Cezaevine atılan U.K, insanlık dışı bir suç işlemiş ve partimizin değerlerine leke sürmüştür. Derhal partiden atılmalıdır. Mağdurun ifadesi ortadadır.” diye açıklama yaptı.

Rezaletin ortaya çıkmasının ardından CHP Maltepe ilçe örgütü Uğur K’nın adını internet sitesinden kaldırdı.

Maltepe’deki skandal yakın dönemde CHP ve HDP’de yaşanan tecavüz vakalarını yeniden gündeme getirdi. Didim’de belediye başkanının iş isteyen kadına tecavüz ettiğine yönelik kayıtlar ortaya çıkmıştı.

Maltepe CHP yönetimi, önceki günlerde Maltepe meydanında 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında kırmızı şemsiye dağıtmıştı. Tecavüzcü Umut K. da etkinliğe katılmıştı.