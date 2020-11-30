Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik “Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” şeklinde küstah ifade kullanan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a tepki yağdı. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğe yönelik çirkin sözleri sebebiyle Başarır’a sert çıkarak “Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakâr Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkûm edilen bu gayri millî dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz” dedi.

ÇELİK: MİLLETİMİZDEN VE ORDUMUZDAN ÖZÜR DİLEMELİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de CHP’li Başarır’ın Türk ordusu hakkında şuursuz ve zehirli bir dil kullandığın belirterek kınadı. CHP yöneticilerinin öğretmenlerden askerlere kadar tüm değerleri saygısız bir dille hedef aldığına vurgu yapan Çelik, şunları kaydetti: Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Kahraman Türk Ordusuna dışardan ve içerden yöneltilen her türlü saygısızlığı mahkûm ediyoruz. Kahraman Ordumuz bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin korunması için milletimizin emrindedir. Gücü ve kabiliyetleri ile tüm dünyanın takdir ettiği bir ordudur. Milletimiz için eşsiz bir değerdir. Siyasi provokasyonların ordumuzu hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Kahraman ordumuzun mücadelesi dostlarımızı ve mazlumları sevindiriyor. Bu mücadelenin düşmanları ise husumet diliyle konuşuyor. TBMM üyesi bir şahsın milletin ordusuna saygısızlığı asla kabul edilemez. Bu şahıs milletimizden ve ordumuzdan özür dilemelidir.

TEPKİLERDEN BAZILARI ŞÖYLE:

KALIN: BU ÇİRKİN DİLİ REDDEDİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Geçmişte askerî vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk Ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır.

ALTUN: ORDUMUZ VESAYET ODAĞI DEĞİL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun : Şerefli ordumuza hakaret edenleri şiddetle kınıyorum. Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir. Silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin etkin bir bölgesel güce dönüşmesine katkı sunan büyük, güçlü ve şerefli bir ordudur.

ÜNAL: MUHABERAT ARTIĞI!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Muhaberat artığı, Esad aşığı bir CHP milletvekilinin katıldığı TV programında kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor. Bu ifadeleri telin ediyorum. Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemelidir.

YALÇIN: ASIL SATILMIŞLIK BU DİLDE

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: CHP, vesayetten defalarca hüküm giymiş sabıkalı bir partidir. Siyasetin dinamiklerini suni gündemlerle tayin etme, vesayet iklimi oluşturma furyası eskilerde kalmıştır ama siyasetin bitpazarı konumundaki CHP, bazı müptezel vekillerini TSK üzerine salarak değişmediğini göstermiştir. Asıl satılmışlık Türk Ordusuna uzanan dildedir.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı televizyon programında tank-palet fabrikasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken “Devletin ordusu Katar'a satılmış” ifadelerini kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. RTÜK de Başarır'ın tepki çeken sözlerine ilişkin inceleme başlattı.

BİR AYDA 80 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

CHP'li vekil Başarır'ın hakaret ettiği şanlı ordumuz, yurt içinde ve sınır ötesinde 82 milyonunun huzur ve refahı için gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden hainlere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı olmak üzere 34 operasyona imza atan Mehmetçik, 80 teröristi etkisiz hâle getirdi. Aynı dönemde yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 6 bin 863 şahıs yakalandı, 42 bin 884 şahıs da hududu geçmeden engellendi.