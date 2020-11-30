Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 188 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 746’e yükseldi. Bugün toplam 176 bin 656 test yapılırken, 31 bin 219 yeni vaka sayısı, 6 bin 514 kişinin de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 500 bin 865 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 485 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 404 bin 727'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 190 olduğu açıklandı.