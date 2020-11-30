Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek