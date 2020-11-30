Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek
METİ ve PMKİ timleri kardeş Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladı
30.11.2020 - 20:34 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 20:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek
Etiketler : METİ,
750072 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/750072.aspx
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