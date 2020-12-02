Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı yeni tedbirlerin de etkisiyle, koronavirüs (Covid-19) vakalarında önümüzdeki 2-3 hafta içinde düşüş görüleceği ifade ediliyor. Ayrıca toplumsal bağışıklık oranının aralık sonuna doğru büyükşehirlerden başlamak üzere tüm Türkiye’de %50’ye ulaşacağı, böylece yayılma hızında düşüş olacağı belirtiliyor. Sağlık Bakanlığının açıkladığı son veriler ışığında vakaların da, Türkiye’de belirtisiz vakalar ve hafif belirtilerle geçirdiği için test yaptırmayanlarla birlikte günlük 70 binler civarında olabileceği tahmini yapılıyor. Bu rakamların, salgının başından itibaren hastalığa yakalananlar da dikkate alındığında, ocak ayı içinde ülke genelindeki toplumsal bağışıklık oranının %50’yi bulacağı kaydediliyor.

İSTANBUL’DAN BAŞLAYACAK

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, aralık ortalarına gelindiğinde İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli gibi illerde toplumsal bağışıklık oranının %50’ye ulaşacağını söyledi. Aydın “Bu, toplumun yarısının hastalandığı veya hastalığı geçirdiği anlamına geldiği için bulaşım hızı düşecek. O tarihlerde önce plato çizecek, sonra düşüşe geçecek. Önce İç Anadolu, ardından Güneydoğu, Karadeniz ve diğer bölge illerinde aynı gelişme izlenecek. Bulaşma hızı aynı nedenle yavaşlayacak. Ocak ayına gelindiğinde ülke genelinde toplumsal immünizasyonun oranı %50’ye ulaşmış olacak. Bu, salgının yavaşlaması demek. Ocakta toplumsal bağışıklığın ulaştığı bu rakam, tedbirlere uyum sağlanması ve aşıların başlamasıyla birlikte bahara da gerilemeyle gireceğiz” diye konuştu.