Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyona 27. yasama döneminde, 1.128 dokunulmazlık tezkeresi gönderildi. Bunlardan 62’si HDP, 3’ü CHP, 1’i MHP’ye ve 1’i de bağımsız milletvekiline olmak üzere 67’si iade edildi. Ayrıca, bu dönemde 187 milletvekili hakkında dokunulmazlık fezlekesi düzenlenirken, HDP’den 5, CHP’den 3, MHP’den de 1 ismin milletvekilliği sona erdi ya da davası düştü.

Şu anda Karma Komisyonun elinde 178 milletvekiline ait 1.061 dosya bulunuyor. HDP’li 53 milletvekilinin 733, CHP’li 95 milletvekilinin 230, AK Partili 11 milletvekilinin 12, MHP’li 4 milletvekilinin 5, İyi Partili 7 milletvekilinin 10 dokunulmazlık dosyası var. Ayrıca, Türkiye İşçi Partisinden 2 milletvekilinin 7, Demokratik Bölgeler Partisinden 1 milletvekilinin 38, 5 bağımsız milletvekilinin ise 22 dosyası bulunuyor.

MHP parti komisyonu, 5 Şubat’ta suç duyurusunda bulunarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti. Son olarak, aralarında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanı Buldan’ın da bulunduğu 18 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM’ye sunulmuştu. Ali Mahir Başarır hakkında fezleke hazırlanıp TBMM’ye gönderilmesi durumunda CHP’nin dokunulmazlık dosyası sayısı 231’e yükselecek.