Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya katılarak bir konuşma yaptı. "İnşallah Ocak başında engelli atamalarımızı gerçekleştireceğiz" diyerek engellilere atama müjdesi veren Bakan Selçuk, "Dünya Engelliler Günü programımızda sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Engelli hakları, günümüz dünyasının en önemli konularından biri. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i engelli bireylerden oluşuyor. Yani dünyada yaklaşık 1 milyar kişi engelli. Elbette biz insani meseleyi istatistiklerin ötesinde görüyoruz. Çünkü konu insan. Dolayısıyla ülkemizde engellilerimizin karşı karşıya kaldıkları sorunlar ancak hükümetlerimiz göreve geldikten sonra gündeme gelebildi. 18 yıldır halka hizmeti hakka hizmet olarak gören hükümetlerimizin odak noktası her daim insan oldu. Bu sebeple de engelli kardeşlerimizin sağlıklarından karar alma mekanizmalarındaki temsillerine kadar bütün meselelerine de hep insaniyet çerçevesinde baktık, bakmaya da devam ediyoruz" dedi.



Bakan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"2002’den bugüne engellilerin sorunlarının çözüm noktasında da Türkiye’de ilkleri başardık. Engellilik konusu, istihdamdan bakım hizmetlerine, eğitimden sağlığa kadar hayatın birçok farklı boyutunu içinde barındıran bir alan. Dolayısıyla öncelikle 2005’te Türkiye’nin ilk Engelliler Kanunu'nu çıkararak hukuki altyapımızı oluşturmuştuk. Takip eden yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkelerin arasında yer aldık. Yine bu alanda çalışan tüm paydaşların katılımı ile 2030 Engelli Vizyon Belgesi ve Engelli Hakları Eylem Planı’nı hazırladık. Ayrıca engelli bireylere yönelik Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı'nı başlattık. Bütün akademisyenlerimizin, STK’larımızın bu noktada programa desteğini özelikle rica ediyorum. Genel müdürümüz bu noktada çok büyük bir emek verdi. Bir kez daha teşekkür etmek isterim."



Çok sayıda engelli bireyin iş sahibi olduğunu ifade eden Selçuk, "Kamu dâhil, belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğunu getirdik. Kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalar yoluyla engelli kontenjanımızdaki oranını yıldan yılda doluluğu arttırdık. Şu anda kamu kurum ve kuruluşlarımız kontenjanımızdaki doluluk oranı yükselmiş durumda. Uyguladığımız istihdam politikaları neticesinde bugüne kadar 405 bine yakın engelli kardeşimizi iş hayatıyla buluşturduk. Engelli kardeşlerimizin iş becerileri, yetenekleri ve becerileriyle uyumlu işlere yerleştirilmelerini önemsiyoruz. Bu anlamda İŞKUR’un Engelli İş Koçluğu uygulaması ile de yaklaşık bin engellimize sürdürülebilir istihdam sağladık. Bu modelimizin yaygınlaştırılması önemli. Engelli kardeşlerimizi kendi beceri setlerine uygun yerlerde istihdam edebilmemizi kolaylaştırıyoruz. Özel sektör iş birliği ile İşe Katıl Hayata Atıl Projesi’ni başlattık. 96 bini aşkın engelli kardeşimiz özel sektörde çalışıyor" diye konuştu.



Engelli vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için çalıştıklarını söyleyen Bakan Selçuk, şunları dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 2020 yılını 'Erişilebilirlik Yılı' ilan ettiler. Biz de bu kapsamda erişilebilirliğe dair hizmetlerimize hız kazandırdık. Erişilebilirlik Değerlendirme Modülümüz var ERDEM ve bunu da hazırlayarak isteyen herkesin binasının erişilebilirlik durumunu belirleyebilmesini sağladık. Tabii Covıd-19 nedeniyle Erişilebilirlik Yılı'nda istediğimiz ölçüde program yapamadık. İnşallah 2020 Erişilebilirlik Yılı'nı 2021’de de sürdürerek bu noktada binalarımızı bütün engellilerimizin ulaşabileceği hizmetleri daha erişilebilir kılmak için sizlerle beraber gayret edeceğiz. Her sene düzenlediğimiz Erişilebilirlik Ödülleri vardı. Bu sene de buna devam ediyoruz. Yakın zamanda onun da tarihini sizlerle paylaşacağız. Bu konudaki çalışmaların koordinasyonu için Bakanlığımız ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığını kurduk. Erişilebilirlik stratejimizi dört ana başlık altında yürütüyoruz; binalarımız, açık alanlarımız, toplu taşıma araç ve sistemleri, bilgi ve iletişim teknolojileri. Bu dört alanda erişilebilirliği en yüksek seviyeye ulaştırdığımız taktirde engelli vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunacağımıza inanıyoruz. İzleme ve denetlemeyi vatandaşlarımızın başvurularını da kapsayacak şekilde yürütüyoruz."

"Her gün onların yanında olmayı önemiyoruz"

Engelli vatandaşların salgından en az seviyede etkilenmeleri için gayret ettiklerini belirten Bakan Selçuk, "Bu salgından da engelli kardeşlerimizin en az seviyede etkilenmesi, olmuşuz etkilerinden arındırmak için büyük bir gayret içindeyiz. Engelli aylığı ve engelli yakını aylığı alan vatandaşlarımıza da yardımlarımız devam etmekte. Bugün bu programda engellilerimize yönelik yaptıklarımız ve yapacaklarımızdan konuşmak istiyoruz. Engellilerimizi tabii ki bir gün değil her gün onların yanında olmayı önemsiyoruz. Farkındalık oluşturmak için de bu tarz özel günler bir vesile oluyor. İnşallah sizlerle beraber 2021’de daha büyük projelerle buluşacağız. 2020’de sağladığımız bu alt yapılarla Türkiye’yi daha erişilebilir kılacağız. İnanıyoruz ki yeterince fırsat verilirse her engelli birey topluma daha fazla katkı sunabilecek. ‘Erişilebilir Türkiye’de engelsiz yaşamda hepimiz beraberce buradayız’ diyeceğiz. Sizlerin bütün üstün başarılarıyla çok büyük guru duyuyoruz. Engelli kardeşlerimizin başarıları bizleri gururlandırıyor. Sizlerden gelen bu başarı hikâyelerini de geleceğimize dair vizyonumuzu oluşturuyoruz" dedi.

"Hepimizin ortak meselesi bu"

Engelli bireylerin sorunlarını bugüne kadar olduğu gibi her zaman çözmeye devam edeceklerinin altını çizen Bakan Selçuk, "Engellilik alanındaki birçok sorunu çözdük, çözmeye de devam edeceğiz. Bunları da sosyal taraflarımızın katkısı ve işbirliği ile çözebileceğiz. Hepimizin ortak meselesi bu. Elbirliğiyle çözülebilecek birçok meseleyi geçmişte de çözdük. Önümüzdeki günlerde her daim çözeceğiz. Biz her zaman diyoruz ki asıl engel önyargı ve düşüncelerdedir, bunu asla unutmayalım. Hayaller engelsizdir diyoruz. Biz engellilerimiz ile hayatın içinde beraberiz ve bir bütünüz. Ben bu noktada bütün kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Bu günün engellilik konusunda toplumsal bir farkındalığa vesile olacak ve beraberce Türkiye’yi daha erişilebilir, sosyal konularda ve bütün alanlarda sosyal hayatın içinde olabilecekleri bir çıtaya erişebileceğimize inanıyorum“ diye konuştu.



Programa Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, Malatya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özsaygı, Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Engelsiz Erişim Derneği Başkanı Engin Yılmaz, Zihinsel Özürlüler Federasyonu Başkanı Aynur Dankaz, Müzik Terapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz, Tomurcuk Derneği Başkanı Faruk Bilgili'nin aralarında olduğu birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve akademisyen katılarak, engellilerin sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.