Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumu'nda video mesajla seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Covid-19'la mücadele) Uluslararası toplum, 21'inci yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıyadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Covid-19'la mücadele) Bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarı, uluslararası iş birliği ve küresel dayanışmadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Covid-19'la mücadele) Tedbirlerin kapsayıcı olması, hassas ve dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına özen gösterilmesi elzemdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM sisteminin daha etkin, demokratik, adil ve şeffaf hale getirilmesi için Genel Kurul'un güçlendirilmesi gerektiğine inanıyorum."

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