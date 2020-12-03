Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 187 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 14 bin 316’e yükseldi. Bugün toplam 187 bin 518 test yapılırken, 32 bin 381 yeni vaka sayısı, 6 bin 511 kişi de yeni hasta sayısı oldu. Toplam vaka sayısının 520 bin 167 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 190 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 418 bin 331'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 611 olduğu açıklandı.

“Hasta sayımızı azaltmak zorundayız”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 6 bin 511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün” ifadelerine yer verdi.