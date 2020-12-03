Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli vatandaşları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Engellilerin spor, sanat, siyaset, edebiyat, sivil toplum ve iş dünyası gibi hayatın her alanında sergiledikleri başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla örnek olduklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada şu anda bu tür örnek olan kardeşlerimiz var. Özellikle engelli insanlarımıza eğitimden istihdama kadar her alanda eşit bireyler olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmanın gayreti içinde olduk, hala da buna devam ediyoruz. Türkiye’nin son 18 yılına damga vuran insan merkezli yönetim anlayışı ete kemiğe büründüğü alanların başında engelli vatandaşlarımızla ilgili düzenlemeler geliyor. 2005 yılında çıkartılan Engelliler Kanunu ile eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engellilerimizi ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar attık. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile daha da ileriye giderek engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık. Son 18 yılda 58 bine yakın engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık. Bu atamalarla kamudaki engelli çalışan sayısını 9 kat artırdık. Halihazırda toplam kamu çalışanları içinde engellilerin oranı yüzde 2’ye yaklaşmış durumdadır. Sizlere söz verdiğimiz şekilde engellilerin atamalarına düzenli olarak devam edeceğiz” diye konuştu.



Türkiye’nin bugün engellilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi, geleceğe güvenle bakmaları konusunda dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buna rağmen yapılanları yeterli bulmuyoruz. Önümüzdeki süreçte değişen şartları ve ihtiyaçları dikkate alarak devlet, üniversite, sivil toplum, iş dünyası ve tek tek fertler olarak el ele vermeyi, engellilerimizi çok daha müreffeh bir seviyeye taşımalıyız” şeklinde konuştu.