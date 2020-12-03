Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle bir günde 5 doktor hayatını kaybetti.

Dr. Ahmet Oğuz Tezcanlı, 1987 yılı İstanbul Tıp Fakültesi mezunuydu. Aile Hekimliği uzmanıydı, iş yeri hekimi olarak görev yapıyordu.

Dr. Ahmet Zare 64 yaşındaydı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanıydı. Yine İstanbul Tıp Fakültesi mezunuydu. İstanbul'da özel bir hastanede görev yapıyordu.

Dr. Ferruh İlter 1980 İstanbul Tıp Fakültesi Mezunuydu. Ortopedi Uzmanı olarak İstanbul'daki özel bir hastanede görev yapıyordu.

Dr. Mehmet Karakum, Kocaeli'de Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği’nde görevli Acil Tıp Uzmanıydı.

Dr. Mustafa Selek ise İzmir'de görev yapıyordu. Aliağa ilçesinde iş yeri hekimiydi.