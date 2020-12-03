Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Maltepe İlçe başkan Yardımcısı Umut K’nın tecavüz suçundan tutuklanması CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarının deşifre olmasına yol açtı. CHP'de tecavüz skandalına ilk tepkiyi gösteren kişi olan CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından şov yapmakla suçlanmıştı. Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon kanalında Canan Kaftancıoğlu'nu adeta topa tuttu.

“Böyle duruma sessiz kalamazdım” diyen Yarkadaş şunları söyledi: O gün tweetimin altına üç bin yorum yapılmış. İl başkan yardımcısı beni taciz etti diyen Özlem Hanımın mesajını görmedim. Gazetelerden okudum. Hanım beni bu işin içine katınca benim de doğal olarak kendisine cevap verme hakkım oldu. Niye? Çünkü ben y.vşakça ilişkiyi deşifre ettim. Ortaya çıkarttım, üstüne gittim. Y.vşakşığa izin vermeyeceğiz hiçbir koşulda. Öyle bir şey yok.

Pendik’te de bir vaka yaşandığını anlatan Yarkadaş, İstanbul’daki taciz ve tecavüz vakalarıyla ilgili Kılıçdaroğlu’na dosya verildiğini söyledi.