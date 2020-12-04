Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maltepe CHP ilçe başkan yardımcısı ve CHP Ümraniye eski gençlik kolları başkanı hakkındaki cinsel saldırı skandallarının ardından bir haberde Sultangazi İlçe Başkanlığından geldi. İddiaya göre Cumhuriyet Halk Partisi Sultangazi İlçe Başkanı M.P., yardım vaadinde bulunduğu kadına cinsel saldırıda bulundu. İlçe Başkanı M.P., daha sonra da olanları anlatmaması için genç kadına para teklif etti.

Olay sonrası açıklamalarda bulunan genç kadın, "Ben ona baba, abi diye hitap ediyordum bunu herkes biliyor. Her şey normaldi. Benim başımdan bir sıkıntı geldi. Onu anlatınca bunu kendine koz bilip kullandı. Kötü gözle bakmaya başladı. Başlarda bana yardımda bulundu, sonra ofisine çağırdı ve o gün ilk kalkışmaya orada bulundu. Ben sert tepki gösterince rengi attı. Beni oraya planlı çağırmıştı." dedi.

Susması için para teklif edildiğini de belirten talihsiz kadın, CHP ilçe yöneticilerinden C.A.’nın devreye sokulduğunu söyledi.