İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ’nün ‘Gaybubet’ adını verdikleri hücre evlere operasyon düzenlendi. Farklı ilçelerde 32 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Operasyon sonucunda 35 şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 35 gözaltı
05.12.2020 - 03:18 | Son Güncelleme: 05.12.2020 - 03:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ‘Gaybubet’ adını verdikleri hücre evlerine operasyon düzenlendi.
Etiketler : fetö operasyonu,gaybubet,
751059 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/751059.aspx
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