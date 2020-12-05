Bakan Akar: Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı.
Bakan Akar açıkladı: 44 günde kurtarıldı
05.12.2020 - 14:09 | Son Güncelleme: 05.12.2020 - 14:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Akar: Azerbaycan, 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra ederek Karabağ'ı işgalden, yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtardı.
Kaynak: AA
Etiketler : Hulusi Akar,
751163 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/751163.aspx
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