Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 4 Aralık 2020 günü Çukurca ilçesi Kasran Vadisi bölgesinde 15 tim ve 210 personel ile gerçekleştirilen Yıldırım-2 CİLO/KASRAN operasyonu kapsamında 1 adet sığınak içerisinde operasyon birliklerine ve araçlara eylem yapmak amacıyla gizlenmiş şekilde; 2 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği,- 482 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Fişeği, 27 adet M-16 Piyade Tüfeği Fişeği, 19 adet Bixi Fişeği, 1 adet büyük telsiz, 6'lı güneş enerjisi paneli, 1 adet güç kaynağı, Telsiz kod tabloları, EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneğinde kullanılmak üzere pil blokları ve kabloları, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.