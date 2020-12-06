Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırma gemisini 82 gün boyunca bir an bile yalnız bırakmayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, Doğu Akdeniz ve Ege'de 45 bin saat seyir yaptı, deniz karakol uçakları ve helikopterler tarafından 1.170 saat, İHA tarafından 3 bin 600 saat uçuş gerçekleştirilerek mavi vatanın güvenliği sağlandı. Refakat ve koruma görevinin ana unsurlarından olan yüksek hazırlık durumunun idame edilmesi, denizdeki ve karadaki faaliyetlerin dikkatle planlanması ve icrası, olası engelleme çabalarının caydırılması hususları bahriyeliler tarafından, görev süresinin uzunluğundan kaynaklanan sosyal mahrumiyetler ve Covid-19 salgınının oluşturduğu ilave zorluklara rağmen büyük bir disiplin içinde ve fedakârca yerine getirildi.