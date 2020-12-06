MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kahraman Türk komandolarının Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdiği, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
PKK'ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi
06.12.2020 - 16:45 | Son Güncelleme: 06.12.2020 - 16:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,
751419 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/751419.aspx
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