Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Teşekkürler İstanbul. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına gösterilen hassasiyet için tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bugün, dünden daha iyiyiz. İnşallah önümüzdeki hafta, geride bıraktığımız haftadan daha iyi olacak! Tedbirlere uyarak birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.
Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür
07.12.2020 - 00:47 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 00:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına gösterilen hassasiyet için vatandaşlara teşekkür etti.
Etiketler : vali yerlikaya,istanbul,teşekkür,
751486 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/751486.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER