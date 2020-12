Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin kendi medya kanallarına yaptıkları değerlendirmeler, bir taraftan düzenlenen başarılı operasyonlar ve ikna yoluyla teslim olanlar, diğer taraftan yeni katılımların durma noktasına gelmesi sebebiyle terör örgütünde hâkim olan panik havasını gözler önüne serdi. PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan ile Duran Kalkan, Türk istihbarat faaliyetleri, insansız hava aracı (İHA), silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve insanlı keşif uçaklarının (İKU) örgüte verdiği zarara dair itiraflarda bulundu. Bir internet sitesine verdiği röportajda Türkiye'nin sınırları içinde ve dışında düzenlediği başarılı operasyonların ardından örgütte meydana gelen paniği anlatan Murat Karayılan "Şu an her yerde operasyon var. Haftanin semalarında sürekli bir biçimde aşağı yukarı 10 keşif uçağı dolaşıyor. Bu biçimde yoğun bir teknik kullanılıyor..." diyerek, örgütün Türk güvenlik güçleri karşısında yaşadığı korku ve hezimeti aktardı. Karayılan, Türkiye'nin teslim olanların sayısına dair yaptığı açıklamalardan dolayı güçlü bir psikolojik savaşa maruz kaldıklarını itiraf ederek "Hep açıklama yapıyorlar. 'Bilmem kaç kişi teslim oldu' diye" sözleriyle örgütün çözülme sürecine girmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. PKK/KCK'ya yönelik operasyonların başarılı olmasının ardında Türkiye'nin bölgedeki istihbarat faaliyetlerinin çok önemli rol oynadığını belirten Karayılan, sözde KCK Suriye Üst Yönetimi Daimi Karar Organı üyesi "Fuat" kod adlı Cemil Amed'in MİT'in operasyonu sonucu etkisiz hâle getirildiğini hatırlattı.

İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Kırmızı Listesi'nde yer alan "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'ın da bir internet sitesine yaptığı açıklamada "Biz neden bunu yapamıyoruz, aklımız mı az, cesaretimiz mi yok?" şeklindeki sözleri, örgütün içinde bulunduğu çaresizliği gözler önüne serdi. Kalkan, güvenlik güçlerinin operasyonlarına ilişkin "Bizleri yok etmek için takip ettirerek her yerde vuruyorlar" ifadesini kullandı.

ANNELER, KAÇIŞI HIZLANDIRDI

İkna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak bu yıl teslim olan C.K'nin itirafları da örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin çaresizliğine bir kez daha örnek teşkil etti. Diyarbakır annelerinin eylemlerinin örgüt içinde panik oluşturduğunu ifade eden C.K'nin "Diyarbakır'da HDP il binası önünde annelerin başlatmış olduğu oturma eylemi sonrası şikeft (mağara) içinde Türk TV kanallarını izlememiz yasaklandı. Annelerin yapmış olduğu eylemin, örgüt içindeki birçok örgüt mensubunun örgütten kaçmasını sağladığını biliyorum" şeklindeki sözleri, ikna çalışmalarının örgüt içinde ne kadar etkili olduğunu teyit etti.

Bu yıl etkisiz hâle getirilen örgütün sözde Dersim saha sorumlusu İsmail Sürgeç'in yanında ele geçirilen dokümanlar da 2017 yılından itibaren güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar sonucu örgütün eylem yapamaz hâle geldiği ve artan firarları önleyemediğini ortaya koydu.